Apple удалит профиль разработчика Fortnite из своего магазина

Американская компания Apple приняла решение удалить учетную запись разработчика компьютерных игр Epic Games из своего магазина App Store. Об этом создатели популярной игры Fortnite сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Согласно их заявлению, Apple 28 августа не только прекратит действие всех учетных записей разработчиков, но и отключит компанию от инструментов для iOS и Mac. В Epic Games отметили, что собираются обжаловать данное решение в американском суде.

Ранее компания Epic Games подала в суд на Apple из-за удаления игры Fortnite из магазина App Store. В заявлении компании говорится, что этим иском она хочет положить конец «несправедливым и антиконкурентным действиям Apple». По мнению Epic Games, американская компания создала монополию и пользуется доминирующим положением на двух рынках — распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS.

Популярная игра Fortnite была удалена из App Store 13 августа. До этого ее создатели добавили в продукт возможность приобретать внутриигровую валюту через систему Epic Direct и в обход правил Apple. Подобный функционал появился и в приложении Fortnite для Google Play, откуда игра также была удалена. При использовании Epic Direct разработчик получает доход с транзакций напрямую, в ином случае он вынужден заплатить сервисный сбор Apple и Google, который составляет 30 процентов.