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14:30, 4 июля 2025Моя страна

Необычный Полярник в «шапке» родился в России

В крымском зоопарке Бахчисарайского парка родилась необычная альпака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Николай Мухорин / Фотобанк Лори

В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр на свет появился белоснежный детеныш альпаки. Среди остальных сородичей его выделяет одна необычная деталь — пушистая «прическа», которую сотрудники уже окрестили «шапкой полярника». Об этом рассказал директор парка Виктор Жиленко в комментарии РИА Новости.

По словам Жиленко, новорожденный сразу привлек внимание своим внешним видом. Он отличается густой шевелюрой на голове, тогда как обычно детеныши альпак рождаются с короткой шерстью. Помимо этого, на ушах у малыша присутствуют характерные «кисточки», напоминающие те, что бывают у рыси.

«У альпак родился необычный малыш снежно-белого цвета с "кисточками" на кончиках ушей, как у рыси. При этом на голове у малыша уже имеется шикарная шевелюра, которая напоминает шапку полярника», — отметил директор.

Имя уникальному новорожденному подобрали соответствующее — Полярник. «Чувствует себя малыш хорошо и быстро набирает вес», — добавил Жиленко.

Ранее сообщалось, что в хабаровском зоопарке «Приамурский» поселился трехлетний бурый медведь по кличке Буржуй. Его временно приютили после переезда из зооцентра «Питон», расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Новосел стал соседом хорошо известных местной публике хищников — белого медведя Алмаза и льва Аслана

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