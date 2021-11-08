Стало известно о дефиците новых iPhone у российских ретейлеров

Дефицит новых моделей смартфонов iPhone у российских электронных ретейлеров достиг 80 процентов. Об этом стало известно газете «Известия» от источников.

По информации собеседников издания, поставки iPhone 13 на данный момент на 80 процентов меньше спроса покупателей одной из крупных торговых сетей. Около трети от необходимого количества смартфонов Apple получает и другой ретейлер. Так, покупатели вынуждены ждать iPhone 13 Pro Max по три недели.

Кроме того, наблюдается дефицит и более старых моделей iPhone, а также смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei и игровых приставок. По мнению участников рынка, такая ситуация сложилась из-за закрытия части предприятий по сборке гаджетов и комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Они, в свою очередь, начались из-за пандемии коронавируса.

Российские ретейлеры и мобильные операторы предупредили о дефиците популярных марок смартфонов еще в октябре. Эксперты назвали причиной нехватки сбои в цепочках поставок по всему миру из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а также глобальный дефицит микросхем. По прогнозам аналитиков, нехватка чипов может продолжиться в 2022 году, что приведет к остановке производства некоторых смартфонов.