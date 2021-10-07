Предсказан дефицит старых iPhone

Предыдущие модели смартфонов Apple могут оказаться в дефиците из-за новой политики компании. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на отчет отраслевого медиа DigiTimes, в котором предсказывается возможное снижение поставок старых смартфонов Apple. Компания договорилась с основным поставщиком чипов TSMC об увеличении заказов на производство процессоров Apple A15 Bionic, применяемых в новых iPhone и iPad. Договоренности об увеличении производства без расширения общих поставок в условиях глобального дефицита удалось достичь, сократив производство старых чипов.

«Apple уменьшила количество заказов на чипы для iPhone старшего поколения, параллельно нарастив объемы производства процессоров для своего iPhone 13», — сообщили источники.

Несмотря на выход новых смарфтонов, компания до сих производит и продает модели предыдущих поколений. В частности, кроме актуальных устройств в интернет-магазине Apple можно найти iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE.

В августе аналитики DigiTimes предсказали удорожание смартфонов Apple. Рост цен на телефоны связывают с увеличением затрат производителя чипов TSMC на 20 процентов. Удорожание коснется флагманской серии iPhone 13.