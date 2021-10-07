Наука и техника
 
Последние новости
Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Мясников предупредил россиян об опасной ошибке при выборе картофеля
Жена Моргенштерна после свадьбы с рэпером пожаловалась на депрессию
Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
Избитый тремя дагестанцами в метро москвич раскрыл подробности нападения
Переехавший в Израиль художник вспомнил о жестокости московских школьников 
Россия отвергла обвинения Запада в применении «Новичка»
Названа главная проблема Туктамышевой в новом сезоне
Новости партнеров

Предсказан дефицит старых iPhone

Аналитики DigiTimes предсказали возможный дефицит iPhone предыдущих поколений
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Предыдущие модели смартфонов Apple могут оказаться в дефиците из-за новой политики компании. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на отчет отраслевого медиа DigiTimes, в котором предсказывается возможное снижение поставок старых смартфонов Apple. Компания договорилась с основным поставщиком чипов TSMC об увеличении заказов на производство процессоров Apple A15 Bionic, применяемых в новых iPhone и iPad. Договоренности об увеличении производства без расширения общих поставок в условиях глобального дефицита удалось достичь, сократив производство старых чипов.

Как Россия нашла фриков в интернете и выпила с Григорием Лепсом
Читать

«Apple уменьшила количество заказов на чипы для iPhone старшего поколения, параллельно нарастив объемы производства процессоров для своего iPhone 13», — сообщили источники.

Несмотря на выход новых смарфтонов, компания до сих производит и продает модели предыдущих поколений. В частности, кроме актуальных устройств в интернет-магазине Apple можно найти iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE.

В августе аналитики DigiTimes предсказали удорожание смартфонов Apple. Рост цен на телефоны связывают с увеличением затрат производителя чипов TSMC на 20 процентов. Удорожание коснется флагманской серии iPhone 13.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
iPhone 13 оказались в дефиците
Раскрыта реальная стоимость iPhone 13
Спрогнозировано удорожание iPhone
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 4 октября
«Покушение на императора 1 марта 1881 года»

«Истреблять врагов всеми способами»

Как Россия стала родиной политического терроризма?
18:58 4 октября

Вакцины против коронавируса оказались не всегда эффективными

18:12 4 октября

Названа проблема новых украинских катеров

16:24 4 октября

В смартфонах Samsung не нашли рекламы

Наука и техника00:0111 сентября

«Буран» раздора.

Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан?
15:17 4 октября

Россия впервые произвела пуск «Циркона» из-под воды

14:59 4 октября

Оценена эффективность таблеток от COVID-19

13:57 4 октября

Раскрыт складной смартфон Honor

Наука и техника00:01 5 сентября

Боязнь числа 13.

Лучший дисплей и уменьшенная «монобровь»: каким будет новый iPhone
13:49 4 октября

Военный историк рассказал об испытаниях крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон»

12:55 4 октября

iPhone 13 оказались в дефиците

12:38 4 октября

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Россия
«Родители будут потенциальными преступниками»
Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена и Путина
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Президент Перу заявил об отставке правительства республики
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Россия призвала страны ООН к сотрудничеству в разоружении
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
МИД России прокомментировал высылку дипломатов ООН из Эфиопии
Все материалы
Бывший СССР
Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже
Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации Зеленского
Владимир Зеленский«Кризис наступит к весне»
Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
Зеленский понадеялся на поддержку Германии на переговорах по Донбассу
Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР.
Почему развал Союза стал для них ударом?
В Киеве озвучили условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным
«Не забывайте, кто вы тут»
В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
Все материалы
Экономика
Путин указал на энергетические ошибки Европы
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Путин заявил о серьезном дисбалансе на энергорынке
«Россия» в опасности.
Кто стоит за развалом некогда передового колхоза Ставропольского края
Определены оставшиеся в плюсе и минусе от скачка цен на газ на бирже
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Польша обвинила «Газпром» в проблемах Европы
Все материалы
Силовые структуры
Появились новые видео пыток в российских колониях
В российской тюремной больнице массово пытали заключенных.
От насилия сотрудников ФСИН пострадало более 150 человек
Россиянка переспала с грабителем и сдала его полиции
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Участники ОПГ требовали с российских фур оплату проезда из России в Китай
«Не надо делать трагедию»
20 лет назад украинские военные сбили российский лайнер. Почему Киев не понес за это наказание?
Российского киберэксперта осудили на 4,5 года за взятку в три миллиона долларов
Все материалы
Наука и техника
Врач рассказал об опасном последствии отказа от ревакцинации от коронавируса
В США удивились размерам ведомого Су-57
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Раскрыта причина массовой гибели птиц в Крыму
В США раскрыли убытки от коррозии самолетов F/A-18
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
За сборную России некому играть!
Дзюба отказался, Головин травмирован. Может, Карпину пора возобновить карьеру?
Глушаков пропустит матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Валуев отреагировал на появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024
Все материалы
Культура
Умер участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг
«Бодрячком, пацанчики!»
Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
Объявлены главные музыкальные хиты 2009 года
«Жертва умерла от более чем 50 травм»
Психиатр годами наблюдал за опасными преступниками. Что он узнал о жестокости?
Граймс прогулялась с «Манифестом Коммунистической партии» после разрыва с Маском
Не, время умирать.
Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
В Москве в октябре пройдет фестиваль Bubble Comics Con
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий Первого канала развеял миф о женских трусах
Травля, порно и треш-стримы.
Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
В Госдуме предложили подумать о пробном отключении соцсетей
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Что известно о его причинах?
Хакеры взломали популярную стриминговую платформу
Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB обратилась к Путину
«У нас были цели в России»
Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?
Все материалы
Ценности
Покупатели обнаружили различие размеров на сайте бренда одежды и разозлились
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
Эмили Ратаковски обвинила исполнителя хита Blurred Lines в домогательствах
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Косметолог дала советы по уходу за лицом женщинам после 40
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены образа
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании
Американец выиграл в лотерею почти 700 миллионов долларов
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Диетолог рассказала о пользе риса при похудении
Дикая Роза.
Как девочка с фермы стала легендарной шпионкой и героиней миллионов американцев
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Все материалы
Новую спецверсию Toyota Corolla посвятили знаменитой гоночной трассе
Подвинься, Land Cruiser! Это длинный Jeep Grand Cherokee
Видео: эксклюзивный обзор нового Grand Cherokee L
В России наладят серийный выпуск беспилотных тракторов
Глава Lancia подтвердил возвращение культовой Delta
Бомбить необязательно: российские суперброневики «Тайфун» и их конкуренты
Они останавливают пули и не боятся мин
BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение
Автомобильная классика, роскошь и суперкары на озере Комо
Самые интересные машины конкурса элегантности Villa d'Este
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»
Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
Скитур на Эльбрусе:
чем вершина манит экстремалов и на что они идут ради спуска с самой высокой точки России
«Космос агрессивен для человека»
Кто и как готовит российских актеров к первому в истории кино полету в космос?
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
Горнолыжные трассы Архыза получили новые названия
Все материалы