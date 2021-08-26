Спрогнозировано удорожание iPhone

С 2022 года Apple поднимет цены на новые смартфоны. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет DigiTimes.

Удорожание смартфонов связывают с увеличением затрат производителя чипов TSMC на 20 процентов. При этом ранее аналитики Wave7 Research рассказали, что дефицит чипов на мировом рынке затронет Apple в меньшей степени. TSMC планирует большие затраты на производство в конце года, американская компания намерена поднять цены на смартфоны в январе. Удорожание коснется флагманской серии iPhone 13.

«Источники сообщили, что Apple, которая является крупнейшим клиентом TSMC и на чьи заказы приходится более 20 процентов от общего дохода производителя, поднимет цены на 3-5 процентов», — отметили авторы. Спрогнозировавшие удорожание аналитики заметили, что в этом году производители ноутбуков подняли цену на продукцию на 5-10 процентов.

Специалисты считают, что iPhone 13 получит ряд незначительных улучшений, в частности включающие апгрейд камеры смартфона. Маркетологи компании попытаются обосновать возросшие цены наличием новых функций.

В середине августа аналитики TrendForce заявили, что Apple не будет увеличивать стоимость смартфонов. Самый доступный аппарат в серии — iPhone 13 mini — обойдется покупателям в 699 долларов, как и 12 mini. Базовый iPhone 13 будет стоить на 100 долларов дороже бюджетной модели, девайс в модификации 256 гигабайт оценят в 950 долларов.