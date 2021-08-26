Раскрыта новая особенность iPhone 13

iPhone 13 научили узнавать владельца даже в маске или очках

Будущие смартфоны Apple можно будет разблокировать с маской и очками на лице. Об этом сообщает издание FrontPageTech.

Как стало известно известному блогеру Джону Проссеру (Jon Prosser), Apple тестирует новую версию биометрического сенсора Face ID. Обновленная версия устройства позволит узнавать пользователя даже в защитной маске и очках. Для тестирования оборудования в компании разработали прототип смартфона с вынесенным наружу корпуса сенсором Face ID.

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По словам Проссера, сотрудники компании проверяют работу Face ID, надевая маску и очки — как по отдельности, так и вместе. Тестирование новой особенности iPhone 13 также осуществляется как в помещении, так и на улице. В качестве оборудования специалисты используют настоящий прототип будущего смартфона. У журналиста оказались фотографии раскрытого образца, однако из-за опознавательных знаков на корпусе устройства Проссер решил не публиковать снимки, чтобы не раскрывать инсайдеров.

Джон Проссер заметил, что из-за наличия Face ID нового поколения сенсор True Depth получил иное расположение, чем в ранних моделях смартфонов. В частности, фронтальная камера iPhone 13 будет находиться слева, а не справа от экранного выреза.

Специалист полагает, что новый сенсор Face ID точно появится в iPhone 13, однако функция разблокировки лиц в маске и очках может быть добавлена позже.

В апреле Apple выпустила обновление для iPhone, добавив в девайс функцию разблокировки с помощью часов Apple Watch. При поднесении смартфона к лицу в маске, iPhone с помощью камеры определит защитный аксессуар и отправит запрос к часам пользователя. Если Apple Watch разблокированы, то Face ID снимет блокировку iPhone.