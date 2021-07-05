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Украинец обокрал Microsoft на десять миллионов долларов

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудник Microsoft Владимир Квашук, обманувший корпорацию на десять миллионов долларов, получил тюремный срок. Историю Квашука рассказало агентство Bloomberg.

Эмигрировавший в США украинец Квашук работал в Microsoft, где тестировал инфраструктуру электронной коммерции. Его команда моделировала покупки в интернет-магазине компании, приобретая товары через специальную кредитную карту, при этом не доводя покупку до этапа доставки для выявления ошибок. В 2017 году специалист обнаружил уязвимость, которая позволила ему в будущем обокрасть работодателя более чем на десять миллионов долларов. Вопреки правилам инженер не стал сообщать о ней руководству компании.

Квашук заметил, что после тестовой покупки магазин выдает ему специальный код подарочной карты, который можно использовать для приобретения любых товаров в магазине Microsoft. Инженер научился самостоятельно генерировать подарочные карты номиналом от десяти до ста долларов и продавать их на черном рынке. Спустя годы его маниханации заметили, Квашук был задержан ФБР и предстал перед судом. В ноябре прошлого года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и выплате компенсации.

Согласно судебным документам, которые изучили журналисты, Квашук работал в компании с 2017 года и имел годовой заработок около 116 тысяч долларов (более 8,5 миллиона рублей). Как стало известно следствию, украинец и его сообщники работали из квартиры в Сиэтле, маскируя интернет-трафик и направляя его через сервера в России и Японии. В будущем он создал специальную программу, которая позволила генерировать подарочные коды в крупных размерах.

В феврале 2018 года Microsoft инициировала внутреннее расследование и обнаружила, что атака на компанию была запущена изнутри. Нанятый частный детектив выяснил, что некоторые поддельные коды предназначались для покупки видеокарт, через которые ему удалось выйти на Квашука. Летом 2019 года внутреннее расследование завершилось, специалист был уволен, а дело передали в ФБР. Проводившие обыск в квартире Квашука агенты нашли наличные, USB-накопители, крипто-коды и записку «Как я потрачу свои следующие десять миллионов долларов».

Источники рассказали, что, так как преступник продавал коды гораздо дешевле номинала, цены на подобный вид товара в моменте обрушились во всем мире. В результате своей аферы инженер украл у Microsoft порядка 10,5 миллиона долларов, приобрел себе дом и электрокар Tesla. Кроме отбывания срока в тюрьме украинец будет вынужден вернуть корпорации 8,5 миллиона долларов. Вероятнее всего, после освобождения он будет депортирован на Украину.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что бывший тестировщик Microsoft до конца не признавал свою вину, объясняя это тем, что занимался популяризацией подарочных карт. Однако присяжные и судья сочли аргументы его защиты нелепыми.

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