Вывод войск США из Нигера связали с окончанием неоколониальной эпохи

Квятковски: вывод военных США из Нигера знаменует конец неоколониальной эпохи

Вывод войск США из Чада и Нигера знаменует собой окончание эпохи неоколониализма под эгидой Штатов. Об этой связи сообщила в разговоре с РИА Новости экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.

«Военная стратегия США по разделу мира на боевые командования — это парадигма колониального стиля, которая наконец исчерпала себя», — высказалась эксперт. Квятковски отметила, что решение вывести американских военных из Чада и Нигера говорит об отсутствии интереса в разработке новой стратегии по отношению к континенту у действующего президента США Джо Байдена и его администрации.

Бывший аналитик Пентагона добавила, что США не отличились особым присутствием в Африке. Исключения составили операции «по защите нефтяных корпораций и недавние так называемые антитеррористические операции», уточнила она.

Квятковски указала, что африканские народы нацелены на конструктивные отношения, а не на продолжение военных авантюр США. «То, что не нужно, остается позади», — резюмировала эксперт.

Ранее в столице Нигера Ниамее подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества. В администрации указали, что Нигер, Буркина-Фасо и Мали входят в Альянс государств Сахеля (AES), однако Россия не является его частью, поэтому размещение флагов «символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности» между Ниамеем и Москвой.