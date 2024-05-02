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03:22, 2 мая 2024Бывший СССР

Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией

Медведчук: украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией. Он заявил в интервью ТАСС, что это «обязательно произойдет» в течение десяти лет.

«Процесс реинтеграции украинцев на основании права на самоопределение запущен, и в течение десяти лет он реализуется», — указал политик.

Ранее Медведчук заявил, что США планируют вслед за Украиной бросить в «огонь войны» Польшу, Германию, Францию и страны Прибалтики. Он утверждает, что Вашингтон уже начал готовить почву для этого. По мнению Медведчука, военно-промышленный комплекс США получает выгоду от потерь украинской армии, но ему необходимы новые источники дохода.

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      Маргарита Пименова
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