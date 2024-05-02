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01:12, 2 мая 2024Бывший СССР

Медведчук назвал рискующих оказаться в «огне войны» вслед за Украиной

Медведчук: США хотят бросить в «огонь войны» Прибалтику, Польшу, ФРГ и Францию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США планируют вслед за Украиной бросить в «огонь войны» Польшу, Германию, Францию и страны Прибалтики, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

Он утверждает, что Вашингтон уже начал готовить почву для этого. По словам политика, военно-промышленный комплекс США получает выгоду от потерь украинской армии, но ему требуются новые источники дохода. «Украинцы уже кончаются, а схема превращения их гибели в американские прибыли ждет новых жертв», — заявил он.

Ранее Медведчук предупредил, что желание Запада не дать Украине проиграть приведет к втягиванию новых стран в противостояние с Россией. Он полагает, что если украинские власти продолжат политику «до победного конца», то придется вводить иностранный контингент на территорию республики.

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      Марина Совина
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