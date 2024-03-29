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19:38, 29 марта 2024Бывший СССР

Медведчук назвал последствие курса Запада на Украине

Медведчук заявил, что курс Запада на Украине ведет мир к военной катастрофе

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что желание Запада не дать Украине проиграть приведет к втягиванию новых стран в противостояние с Россией. О последствии западного курса в республике он написал в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Если коллективный Запад будет и далее отстаивать свое право на мировое господство, то украинских человеческих ресурсов на это не хватит ни в каком случае. Где тогда брать солдат? Ответ очевиден — Центральная Европа, Скандинавия, Балканы. Они следующие встанут под ружье», — утверждает Медведчук.

По его словам, этого недостаточно, поэтому всей Европе придется присоединиться. Он отметил, что европейцам об этом не рассказывают, отрицая отправку иностранных войск на украинскую территорию. Украина зависит от внешнего финансирования, подчеркнул Медведчук. Однако и поддержки украинских партнеров недостаточно, добавил он. Как утверждает Медведчук, если власти Украины продолжат политику «до победного конца», то придется вводить иностранный контингент.

«Угроза, что идея гегемонии Запада приведет к огромной военной катастрофе, растет», — резюмировал он.

Ранее лидер движения «Другая Украина» заявил, что отрыв Киева от Москвы, русской культуры, русского языка и канонического православия станет уничтожением украинской идентичности.

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      Кристина Есикова
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