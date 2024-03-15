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13:16, 15 марта 2024Бывший СССР

Медведчук назвал уничтожением украинской идентичности отрыв Украины от России

Медведчук: отрыв Украины от России станет уничтожением украинской идентичности

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия станет уничтожением украинской идентичности. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

«В реальности все обстоит противоположным образом. Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности. Западная пропаганда делает откровенную манипуляцию на том, что есть украинская идентичность», — сказал он.

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Кроме того, Медведчук отметил, что заокеанские пропагандисты строят украинскую нацию на основе «палачей из СС "Галиция", нацистских полицаев и коллаборантов», а также анекдотичных украинцев из западной части страны, ненавидящих все русское. Он назвал итогом таких действий будущее вырождение Украины.

Медведчук также подчеркнул, что в исторической перспективе предки украинцев не отрекались от веры и от братства с русским народом даже под страхом полного физического уничтожения. По его словам, реальным цивилизационным выбором украинцев был совместный путь с Россией.

Ранее экс-посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Украина не сможет вернуться к «романтическому периоду» отношений с Польшей, который был у Киева с Варшавой в 2022 году. Надежду на улучшение отношений с поляками дипломат назвал иллюзией.

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      Александр Курбатов
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