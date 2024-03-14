На Украине признали иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы

Украинский дипломат Щербак назвал иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы

Украина не сможет вернуться к «романтическому периоду» отношений с Польшей, который был у Киева с Варшавой в 2022 году. Об этом заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак в интервью «Укринформ».

По его словам, в начале проведения Россией спецоперации на Украине наблюдался эмоциональный порыв с польской стороны. Как уточнил Щербак, в 2022-2023 годах Киеву казалось, что все барьеры в отношениях между странами преодолены и у него с Варшавой общая судьба. Однако надежду на улучшение отношений с поляками дипломат назвал иллюзией.

«Еще в мае прошлого года начались первые тревожные колокольчики (...). Помните официальный визит президента Украины в Польшу? Раздавались хорошие декларации, но именно в этот период начинались эти протесты [фермеров на польско-украинской границе]. (...) Тогда все должны были спохватиться и сесть за стол переговоров, искать компромиссы», — отметил Щербак.

Дипломат добавил, что сегодня ситуацию на украинско-польской границе уже сложно контролировать или прекратить. Теперь, по его мнению, для Киева главное сохранить Варшаву как стратегического союзника.

Ранее стало известно об отказе Польши отправлять на Украину своих военных даже для обучения. Соответствующее решение в Варшаве объяснили тем, что подобные шаги граничили бы с непосредственным участием страны в конфликте.