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16:49, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине признали иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы

Украинский дипломат Щербак назвал иллюзией улучшение отношений Киева и Варшавы
СюжетПротесты на Украине

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украина не сможет вернуться к «романтическому периоду» отношений с Польшей, который был у Киева с Варшавой в 2022 году. Об этом заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак в интервью «Укринформ».

По его словам, в начале проведения Россией спецоперации на Украине наблюдался эмоциональный порыв с польской стороны. Как уточнил Щербак, в 2022-2023 годах Киеву казалось, что все барьеры в отношениях между странами преодолены и у него с Варшавой общая судьба. Однако надежду на улучшение отношений с поляками дипломат назвал иллюзией.

«Еще в мае прошлого года начались первые тревожные колокольчики (...). Помните официальный визит президента Украины в Польшу? Раздавались хорошие декларации, но именно в этот период начинались эти протесты [фермеров на польско-украинской границе]. (...) Тогда все должны были спохватиться и сесть за стол переговоров, искать компромиссы», — отметил Щербак.

Дипломат добавил, что сегодня ситуацию на украинско-польской границе уже сложно контролировать или прекратить. Теперь, по его мнению, для Киева главное сохранить Варшаву как стратегического союзника.

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Ранее стало известно об отказе Польши отправлять на Украину своих военных даже для обучения. Соответствующее решение в Варшаве объяснили тем, что подобные шаги граничили бы с непосредственным участием страны в конфликте.

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      Екатерина Грищенко
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