Польша отказалась отправлять военных на Украину

Замглавы МО Польши Взентек: Варшава не будет отправлять военных на Украину

Варшава не будет отправлять своих военных на территорию Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Мы не предполагаем, чтобы наши солдаты принимали участие в войне, так как присутствие польских солдат на Украине, даже если бы оно носило обучающий характер, граничило бы с участием в ней», — сказал Взентек.

Замглавы Министерства обороны Польши подчеркнул, что не рассматривает отправку военных на Украину ни в каких целях.

Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский рассказал, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он отказался перечислять эти страны, однако признал их присутствие на территории страны.