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03:32, 2 мая 2024Из жизни

Мужчина расправился с женой и купил на ее деньги секс-куклу

Житель США расправился с женой и купил на ее деньги видеоигры и секс-куклу

Фото: Matt Popovich / Unsplash

Житель США расправился с супругой и потратил ее страховые деньги на покупку секс-куклы и видеоигр. Об этом пишет CBS News.

Утром 1 ноября 2019 года житель города Хейс, штат Канзас, Колби Трикл позвонил в полицию и сообщил, что его жена Кристен добровольно рассталась с жизнью. У сержанта полиции Брэндона Хауптмана, который осмотрел место происшествия и поговорил с Триклом, возникли сомнения в его словах, однако три дня спустя коронер подтвердил их.

Тем не менее следователи продолжили наблюдать за мужчиной и сразу же заметили странности в его поведении. Трикл получил 120 тысяч долларов по двум полисам страховки жены. Через два дня после этого он купил за две тысячи долларов натуралистичную секс-куклу.

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Оставшиеся деньги он потратил примерно за восемь месяцев на видеоигры и выплату долгов. Кроме того, Трикл купил музыкальное оборудование, так как собирался сделать карьеру исполнителя.

На протяжении двух лет следователи вели расследование против мужчины. В частности, они установили, что Кристен Трикл составила подробный план дел на 1 ноября, и ей постоянно звонили знакомые, с которыми были назначены встречи. Кроме того, пистолет, который она якобы использовала, был слишком большим для нее. Детективы усомнились, что хрупкая женщина могла воспользоваться им.

14 июля 2023 годе Колби Трикла обвинили в расправе над женой и препятствовании работе правоохранительных органов. Мать мужчины заявила в суде, что после ухода жены «ему снились кошмары» и секс-кукла была ему нужна «для тепла и комфорта». Ключевыми стали показания психолога, который доказал, что Кристен Трикл не собиралась совершать то, что якобы совершила.

В ноябре 2023-го мужчину приговорили к пожизненному заключению с правом подачи заявления на УДО через 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Он привязал жену к кровати и поджег дом.

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      Никита Савин
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