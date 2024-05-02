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03:20, 2 мая 2024Мир

В США указали на желание Байдена вечной войны на Украине

American Conservative: Байден хочет, чтобы конфликт на Украине длился вечно

Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить конфликт на Украине навечно. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.

Он отметил, что об этом свидетельствуют переговоры Вашингтона и Киева по поводу соглашения о безопасности на 10 лет. «Все еще рано называть это вечной войной?», — поинтересовался журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон работают над договором в области безопасности, которое должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Украины с другими странами. По его словам, в документе будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет.

В свою очередь, в Совфеде заявили, что переговоры Украины и США ведут человечество к многолетнему противостоянию.

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      Марина Совина
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