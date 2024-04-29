В России отреагировали на переговоры Украины и США о десятилетней помощи

Сенатор Карасин: переговоры Киева и США ведут к многолетнему противостоянию

Переговоры Украины и США ведут человечество к многолетнему противостоянию, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на работу Киева и Вашингтона над договором в области безопасности.

«У меня такое впечатление, что все эти переговоры посвящены одному и тому же: мольбам о дополнительных выделениях средств и вооружений. Никакого долгосрочного планирования, наверное, нет, это все зонтик, под которым это все происходит», — высказался Карасин.

Но все это прискорбно, потому что это ведет человечество к многолетнему противостоянию. И за всем этим стоит не Киев, а кураторы из Вашингтона, из Брюсселя, которые хотят всячески помочь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского затянуть эту историю Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, складывается безвыходная ситуация.

«Я думаю, что международному общественному мнению уже становится понятным, что это никуда не ведет, кроме жертв среди украинского населения, наших жертв. Все больше и больше и политиков, и военных говорят о том, что у Зеленского наступил кризис в военно-политической сфере, но самое главное, что наступает кризис морально-политический внутри украинского общества, об этом никогда не надо забывать», — заключил он.

Ранее украинский лидер сообщил, что Киев и Вашингтон работают над договором в области безопасности, которое должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Украины с другими странами. По его словам, в документе будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал новые переговоры Зеленского с руководством США о продолжении помощи Киеву. По мнению предпринимателя, если так будет продолжаться и дальше, конфликт на Украине никогда не закончится. «Это безумие», — написал Маск.