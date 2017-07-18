Корейская бабушка-путешественница стала звездой YouTube

Видео: 박막례 할머니 Korea Grandma / YouTube

Пользователи сети обратили внимание на YouTube-блог 70-летней жительницы Южной Кореи Пак Магрэ (Park Makrae), которая публикует отчеты с путешествий и обучающие видео по макияжу. Об этом сообщает Mashable.

В первом влоге бабушка рассказала о путешествии со своей внучкой по имени Ким Юра (Kim Yura). Судя по роликам, пожилая кореянка предпочитает исследовать новые города и пробовать ранее неизвестные блюда.

Самое популярное видео на канале, посвященное повседневному макияжу Магрэ, собрало более двух миллионов просмотров. На данный момент за жизнью женщины следят почти 300 тысяч пользователей.

Кореянка призналась, что начала карьеру блогера для того, чтобы обезопасить себя от деменции. «Когда я начала серьезно заниматься этим, то поняла, что жизнь только начинается на 71-м году жизни», — рассказала она.