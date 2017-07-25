Обнаружена кошка с аномально длинными лапами

Пользователи Reddit обратили внимание на кошку из Австралии с необычайно длинными лапами. Снимок животного по имени Квенда (Quenda) опубликовал пользователь с ником McPokie. Всего за сутки его пост вышел в топ ресурса и собрал более 68 тысяч просмотров.

Посетители портала сравнили кошку с популярным фольклорным персонажем Слендерменом и героем картин Сальвадора Дали. Они также отметили, что со своими лапами она вполне могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе.

Позже пользователи выяснили, что первые фотографии кошки появились на странице одного из австралийских приютов в Facebook, откуда ее в мае забрала жительница города Перт. Обитатели Reddit массово попросили женщину завести животному страницу в Instagram.

Ранее в июле пользователь Twitter из Японии запечатлел черно-белого котенка с пятном на морде, напоминающим свернувшегося в клубок кота. Пользователи сети назвали это явление Catception по аналогии с фильмом Кристофера Нолана Inception (в российском переводе — «Начало»).