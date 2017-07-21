Странные снимки котов превратили в плохо нарисованные примитивные портреты

Бразильская художница Элоиза (Heloisa) пишет минималистичные портреты с фотографий странных котов. Свои творения она публикует в Twitter-аккаунте poorlycatdraw («Плохо нарисованные коты»).

— poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 29 июня 2017, 00:48

На своих рисунках Элоиза изображает котов и кошек, оказавшихся в странных позах и неожиданных жизненных ситуациях. Среди ее работ можно обнаружить домашних животных, которых запечатлели во время зевания, заточки когтей или даже уничтожения бумажной прессы.

— poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 23 мая 2017, 19:02

Несмотря на то, что художница ведет Twitter «плохо нарисованных» котов с 2016 года, популярность он начал набирать только этим летом. Сегодня ее работы за несколько дней набирают по тысячи лайков и ретвитов.

— poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 10 июля 2017, 20:15

Судя по комментариям самой Элоизы, растущая популярность приносит ей мало радости. Девушка утверждает, что неизвестные пользователи воруют контент и выдают ее работы за рисунки школьников. «Эй, интернет, это мои рисунки, а не десятилетнего китайского пацана. Ну за что ты так со мной, интернет», — возмущается художница и требует у обманщиков, среди которых также оказался один из самых популярных развлекательных сервисов в сети 9GAG, указывать ссылку на ее Twitter.