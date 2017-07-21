Странные снимки котов превратили в плохо нарисованные примитивные портреты

Бразильская художница Элоиза (Heloisa) пишет минималистичные портреты с фотографий странных котов. Свои творения она публикует в Twitter-аккаунте poorlycatdraw («Плохо нарисованные коты»).
На своих рисунках Элоиза изображает котов и кошек, оказавшихся в странных позах и неожиданных жизненных ситуациях. Среди ее работ можно обнаружить домашних животных, которых запечатлели во время зевания, заточки когтей или даже уничтожения бумажной прессы.
Несмотря на то, что художница ведет Twitter «плохо нарисованных» котов с 2016 года, популярность он начал набирать только этим летом. Сегодня ее работы за несколько дней набирают по тысячи лайков и ретвитов.
Судя по комментариям самой Элоизы, растущая популярность приносит ей мало радости. Девушка утверждает, что неизвестные пользователи воруют контент и выдают ее работы за рисунки школьников. «Эй, интернет, это мои рисунки, а не десятилетнего китайского пацана. Ну за что ты так со мной, интернет», — возмущается художница и требует у обманщиков, среди которых также оказался один из самых популярных развлекательных сервисов в сети 9GAG, указывать ссылку на ее Twitter.