Малайзийскую семью напугало выползшее из туалета неизвестное существо

Житель малайзийского города Алор-Сетар снял на видео, как из туалета его дома выползает неизвестное существо. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа, он был дома с супругой, когда из туалета показался некий зверь.

«Это было страшно. Оно вылезло через туалет. Я думаю, что существо выросло внутри труб, соединенных со сливным отверстием — я проверил, какой-либо точки входа, позволившей ему попасть внутрь, нет», — пояснил малайзиец.

Он уточнил, что существо было около двух метров в длину, с «толстым-толстым» туловищем. Голова была маленькая, хвост короткий. По его мнению, это была не змея. Никому вреда животное не причинило.

Супруги поймали животное, засунули в мешок и выпустили в близлежащую реку.