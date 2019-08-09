Россиянин рассказал о поимке «предвестника цунами»

Житель Приморского края Владимир Тарасов, который первым в России поймал сельдяного короля, сообщил подробности случившегося. Его слова приводит РИА Новости.

Тарасов рассказал, что в тот день никто из очевидцев не решился подойти к рыбе, боясь, что она окажется ядовитой. Тогда мужчина сам взял короля за хвост и отнес подальше от отдыхающих. «Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть», — добавил он.

По словам мужчины, рыба достигала почти трех метров в длину, у нее были красные 70-сантиметровые усы и она светилась в воде, как зеркало. При этом у рыбы отсутствовали чешуя, хвост и зубы. Во время фотосессии, которая длилась около 15 минут, сельдяного короля периодически опускали в воду, чтобы он не испытывал дискомфорта.

«Мы на глубину ее выпустили, это малек. Взрослые достигают длины до 10-11 метров и веса под 250 килограммов. Может, где-то его мама-папа были рядом», — сказал Тарасов.

Он отметил, что даже не думал есть добычу или отдавать на содержание в неволе.

Накануне, 8 августа, сообщалось, что жители Приморья на побережье бухты Паллада нашли сельдяного короля — рыбу, живущую на глубине более километра. Согласно приметам, она является предвестницей опасных стихийных явлений — глубоководные обитатели чувствительны к движениям морского грунта. В 2011 году в Японии незадолго до землетрясения и цунами на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. Вместе с тем ученые подчеркивали, что такую связь никто нигде не фиксировал.

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