Редчайшее восьмиметровое существо сняли на видео

У берегов Австралии сняли на видео редчайших глубоководных существ — восьмиметровых кальмаров Magnapinna. Об этом сообщает издание Newsweek.

Исследователи заметили этих головоногих во время погружения в Большом Австралийском заливе. На глубинах от 940 до 3260 метров в кадр попали пять различных особей с телом длиной около полутора метров и с семиметровыми руками.

Прежде кальмаров Magnapinna никогда не встречали в водах Австралии. Первое подтвержденное наблюдение одного из представителей этого вида было выполнено в 1988 году у берегов Бразилии. С тех пор их около десяти раз видели в разных частях света.

В 2019 году сообщалось, что ученые сняли на видео гигантского кальмара архитеутиса. Его длина составляла, по разным оценкам, от 3 до 3,7 метра.