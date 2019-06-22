Гигантского кальмара сняли на видео

Исследователи сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса. Как сообщает Independent, ученым удалось запечатлеть его щупальца.

Группа специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований записала на видео огромного спрута длиной 3-3,7 метра. На изображениях видно, как кальмар пробирается своими щупальцами через непроницаемую тьму. Ученые же сообщают, что моллюск, вопреки ожиданиям, не является опасным монстром.

«Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей», ― рассказывают морские биологи Сонке Джонсон и Эдит Виддер.

Ученым удалось это сделать в Мексиканском заливе на глубине 759 метров с помощью устройства «Медуза», предназначенного для глубоководной съемки. Оно представляет собой комплект скрытых камер, которые не отпугивают животных светом и шумом. Кроме того, гаджет имитирует настоящую медузу, то есть является приманкой.

Видео с кальмаром уже распространилось по сети и вызвало восторг у пользователей.

Гигантский спрут не первый раз попадает в поле зрения ученых. Почти семь лет назад океанологам из Америки удалось сфотографировать животное. Тогда для этого потребовалось 55 погружений камеры в океан, а весь процесс занял 285 часов. Исследователи испытывают сложности со съемкой кальмара из-за глубины, где он обитает.

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