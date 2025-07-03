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09:43, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине обвинили США в остановке любой военной помощи

The Economist: США остановили поставку Киеву не только снарядов, но и запчастей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США остановили поставку Киеву не только снарядов и ракет, но и запчастей. В остановке любой военной помощи Вашингтон обвинили украинские чиновники, передает The Economist.

«Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские чиновники отрицают остановку всех поставок, однако до сих пор не объявили, по каким позициям помощь Украине было решено заморозить.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16

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