WikiLeaks раскрыла очередную технологию контроля за компьютерами со стороны ЦРУ

На сайте WikiLeaks в четверг, 1 июня, опубликованы документы, раскрывающие информацию о так называемом «проекте Pandemic» ЦРУ США.

Суть описанной технологии в том, что она позволяет заражать компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows в локальной сети, удаленные пользователи которых совместно используют программы.

В случае, если программа считывается с зараженной машины, код приложения «на лету» заменяется троянской версией. При этом с целью дополнительной маскировки исходный файл на сервере остается неизменным и лишь модифицируется (заменяется) при скачивании с зараженного файлового сервера перед выполнением на компьютере удаленного пользователя.

Троянская закладка позволяет заменить до 20 программ максимальным размером 800 мегабайт для выбранного списка удаленных пользователей-жертв.

7 марта WikiLeaks выложила в сеть более 8,5 тысяч секретных документов ЦРУ. Публикация, содержащая информацию «о всей хакерской машине» американской спецслужбы, получила название «Убежище 7».

В организации разоблачителей утверждают, что ЦРУ фактически потеряло контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим контролировать множество устройств по всему миру. Речь идет о программах, которые дают возможность получить доступ к телефонам на платформах iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам Samsung.

При этом сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по их анализу и «обезвреживанию».