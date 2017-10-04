В Реутове приезжую заподозрили в убийстве и поджоге из ревности

В подмосковном Реутове задержали 26-летнюю приезжую из Тамбовской области по подозрению в том, что она убила местную жительницу из ревности и подожгла квартиру, где было совершено преступление. Об этом в среду, 4 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

По словам представителя СКР, тело 25-летней местной жительницы было найдено после тушения пожара в одной из квартир на Юбилейном проспекте города Реутова 2 октября.

«Как установлено следствием, подозреваемая вначале задушила потерпевшую при помощи подушки, а затем подожгла квартиру. Убийство совершено после совместного распития спиртных напитков, в ходе ссоры на почве ревности», — сказала Фокина.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 4 октября стало известно, что жителя Московской области Николая Гранина приговорили к пожизненному наказанию за убийство своей сожительницы и ее 12-летнего сына.

