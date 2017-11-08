Американец свернул шею отказавшейся выйти за него возлюбленной

Житель американского штата Пенсильвания свернул шею своей девушке после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом сообщает New York Post.

34-летнему Кристоферу Такеру предъявлено обвинение по подозрению в убийстве 19-летней Тары М. Серино. По данным издания, мужчина сделал возлюбленной предложение у себя дома. Однако молодая женщина отказала ему, заявив, что все это время спала с другими мужчинами. Рассвирепевший мужчина сильно схватил ее за шею и убил. После этого он выдавил уже мертвой женщине глаза, завернул ее в ковер и ушел.

Подозреваемого в убийстве поймали в придорожном кафе в штате Иллинойс. В ближайшее время его отправят в Пенсильванию. По словам Такера, возлюбленная сама разрешила ему убить себя.

7 ноября житель Кировской области убил возлюбленную. Женщина предложила ему расстаться, мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил ее.