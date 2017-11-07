Кировчанин ответил девушке на предложение расстаться семью ножевыми ранениями

Житель Кировской области убил возлюбленную в ответ на ее предложение расстаться, сообщает региональный Следственный комитет (СК).

Как уточняется в сообщении, женщина 1985 года рождения употребляла спиртное вместе с сожителем, когда предложила ему расстаться. Тот в ответ взял кухонный нож и семь раз ударил ее в грудь, женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В СК добавили, что он был неоднократно судим и злоупотребляет алкоголем.

В ноябре житель Свердловской области расчленил двух женщин и умер в момент задержания от эпилептического припадка.