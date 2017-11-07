Расчленивший двух женщин психбольной уралец перед смертью попал на видео

Мужчина, убивший и расчленивший двух женщин в поселке Кедровка Свердловской области, перед своей смертью в момент задержания полицией попал на видео. Кадры публикует портал E1.ru.

Инцидент произошел 4 ноября. Первой жертвой 45-летнего психопата, приехавшего в Кедровку в гости к матери, стала 57-летняя сотрудница железнодорожного магазина «Фортуна». По предварительным данным, убийца отрезал жертве грудь, вырезал живот и снял скальп. Вторую жертву, зашедшую в магазин через несколько минут после расправы над первой, он настиг на выходе из магазина и так же жестоко убил ее ножом.

Прохожие пытались задержать вооруженного злоумышленника, но обезвредить его удалось наряду ГИБДД, патрулировавшему окрестности. После того как полицейские убрали мужчину с проезжей части, у него случился эпилептический припадок. Убийца скончался на месте до приезда скорой и оперативников.