Пьяный россиянин хотел навестить друга, перепутал квартиру и уснул в чужой

Пьяный россиянин из Челябинска хотел переночевать у друга, но перепутал квартиру и зашел в незапертую чужую. Там он уснул, не поняв, что попал не в то жилье. Об этом пишет Znak со ссылкой на прокуратуру Ленинского района города.

История напоминает сюжет фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». 25-летний мужчина отдыхал с приятелями в сауне, после чего решил навестить друга, живущего в Ленинском районе, но, будучи нетрезвым, перепутал квартиру и зашел в чужую (дверь случайно оказалось открытой).

Россиянин сразу же лег спать, в то время как в помещении находилось двое несовершеннолетних. Спустя некоторое время в квартиру пришли сотрудники полиции и забрали нарушителя. Свою вину в незаконном проникновении в квартиру мужчина признал, в содеянном раскаивается.

Ранее бывший осужденный из Комсомольска-на-Амуре влез в чужую квартиру, чтобы выспаться, но попался полиции. Однако он так очаровал хозяйку дома, что она попросила не привлекать его к ответственности, а впоследствии вступила с ним в отношения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru