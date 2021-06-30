Опубликованы первые кадры голливудского ремейка «Иронии судьбы»

В сети появились первые кадры голливудского ремейка советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фотографии со съемочной площадки были опубликованы в Twitter.

На фотографиях персонаж по имени Марго (Надя в советском фильме), которую играет американская актриса Эмма Робертс, запечатлена с Томасом Манном — он исполнит роль «Жени». На кадрах герои фильма празднуют Рождество в городе Бостон, США.

29.06 • Emma Roberts & Thomas Mann na planie „About Fate” w Bostonie. pic.twitter.com/3Ljv07olNh — Emma Roberts News (@erobertsnews) June 29, 2021

Режиссером американской версии новогоднего фильма выступил создатель серии картин «Бабушка легкого поведения», а также лент «Ржевский против Наполеона» и «Гитлер капут!» Марюс Вайсберг. Известно, что проектное название ленты — About Fate (в переводе с английского «О судьбе»).

Дата выхода ленты пока неизвестна.

В мае сообщалось, что британский актер, звезда боевика «Мортал Комбат», Льюис Тан сыграет в ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Отмечается, что в голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова также примут участие такие артисты, как Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон, Мэделин Петш и Верити Бранко.