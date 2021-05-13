Звезда «Мортал Комбат» сыграет в голливудском ремейке «Иронии судьбы»

Британский актер, звезда боевика «Мортал Комбат», Льюис Тан сыграет в ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает ФАН в среду, 12 мая.

В экранизации видеоигры Тан исполнил роль бойца MMA, которому пришлось сражаться в смертельном поединке, чтобы спасти Землю. Отмечается, что партнерами артиста по съемочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. Также стало известно, что кинопроект получил рабочее название «Судьба».

Режиссером выступит Марюс Вайсберг. Кинематографист известен по серии фильмов «Бабушка легкого поведения», а также по лентам «8 лучших свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Подчеркивается, что съемки начнутся в Бостоне летом текущего года.

Ранее актриса, сыгравшая героиню «Иронии судьбы», Валентина Талызина выразила сомнение в том, что у зарубежных создателей получится повторить успех оригинальной картины. Она добавила, что все предыдущие попытки переснять ленту 1975-го года выпуска показались ей неудачными.