В Новосибирске отменили попавший под проверку спектакль с «принцессой с усами»

В Новосибирске отменили показ детского спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске отменили показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», в котором заподозрили пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

На спектакле на котором должны были присутствовать представители Минкультуры региона и экспертное сообщество. Администрация театра утверждает, что отмена состоялась в связи с техническими неполадками на сцене. Сейчас, уточнила она, в театре отключился свет и пахнет гарью.

Ближайший показ по программе должен состояться 10 декабря.

Ранее режиссер Полина Кардымон рассказала, что жалобу на «Принцессу и Людоеда» написали в Министерство культуры. Авторов бумаги возмутило то, что принцессу сыграл мужчина с усами. «Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — указала режиссер. Она также напомнила, что в театре персонажа бабу Ягу в основном изображают актеры-мужчины.

В пресс-службе «Первого театра» Новосибирска объяснили «Ленте.ру», почему роль принцессы в детском спектакле «Принцесса и Людоед» исполнил актер с усами. Таким образом авторы хотели показать, как работает воображение ребенка.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних.