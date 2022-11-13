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15:59, 13 ноября 2022Культура

В Новосибирске детский спектакль проверят на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске детский спектакль «Принцесса и Людоед» просят проверить на пропаганду ЛГБТ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в Новосибирске просят проверить на пропаганду ЛГБТ. Об этом в Telegram-канале сообщила режиссер Полина Кардымон.

Она рассказала, что жалобу написали в Министерство культуры. Ее авторов возмутило то, что принцессу сыграл мужчина с усами. Теперь региональный Минкульт намерен созвать этическую комиссию, чтобы проверить спектакль по стихотворению писателя Генриха Сапгира на предмет нарушений.

«Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — написала режиссер. Она также напомнила, что в театре персонажа бабу Ягу в основном изображают актеры-мужчины.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних.

Ранее россиянин пожаловался в полицию на Третьяковскую галерею из-за пропаганды ЛГБТ. В увиденном им фильме речь шла о французской художнице XIX века Розе Бонер.

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Алина Гончарова
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