Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в статью 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Действие законопроекта распространяется на интернет, кино и рекламу

Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних в интернете, масс-медиа, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Также законопроектом предусматривается создание механизма, который позволит ограничить доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия.

Кроме того, запрет на распространение «вредной для здоровья и развития детей» информации предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах. Законопроект предлагает запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

Законопроект предусматривает штрафы до 10 миллионов рублей

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн перечислил наказания, которые предусматривает принятый нижней палатой парламента в первом чтении законопроект.

Как отмечает парламентарий, за пропаганду нетрадиционных отношений граждане будут наказываться штрафами в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица, от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, а юридических лиц могут обязать выплатить до 5 миллионов рублей и приостановить их деятельность.

Также Хинштейн указал, что инициатива предусматривает наказание для граждан за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов рублей, а для юрлиц — до 10 миллионов рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 дней.

Новый закон также вводит штрафы за демонстрацию контента, который «подталкивает подростков к смене пола». За эти действия физические лица должны будут заплатить до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 400 тысяч рублей, а юридические лица до 4 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Володин допустил ужесточение законопроекта

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин допустил внесение ко второму чтению поправок, которые ужесточат положения законопроекта об ЛГБТ-пропаганде.

Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма Вячеслав Володин спикер Госдумы

Ранее в октябре стало известно, что законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду получил одобрение правительства страны.