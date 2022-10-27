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11:42, 27 октября 2022Россия

Перечислены наказания по принятому в первом чтении законе об ЛГБТ-пропаганде

Хинштейн перечислил штрафы по принятому Госдумой в первом чтении законе об ЛГБТ-пропаганде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн перечислил наказания по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, принятому нижней палатой парламента в первом чтении в четверг, 27 октября. Он опубликовал список штрафов в своем Telegram-канале.

Как пишет депутат, за пропаганду нетрадиционных отношений граждане будут наказываться штрафами в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица, от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, а юрлиц могут обязать выплатить до 5 миллионов рублей и приостановить их деятельность на 90 дней.

Также Хинштейн сообщил, что законопроект предусматривает наказание для граждан за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов рублей, а для юрлиц — до десяти миллионов рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 дней.

Новый закон также вводит штрафы за демонстрацию информации, которая подталкивает подростков к смене пола. За эти действия физические лица должны будут заплатить до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 400 тысяч рублей, а юрлица — до 4 миллионов рублей.

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27 октября Госдума единогласна приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые запрещают распространение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также информации, побуждающей подростков к смене пола. Закон затрагивает СМИ, интернет, книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу.

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Константин Лысяков
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