Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 27 октября 2022Россия

Володин допустил ужесточение законопроекта об ЛГБТ-пропаганде

Спикер Госдумы Володин допустил ужесточение законопроекта об ЛГБТ-пропаганде

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин допустил ужесточение законопроекта об ЛГБТ-пропаганде в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам политика, ко второму чтению могут быть предложены более жесткие нормы, чем административные штрафы. «Что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы, будем их рассматривать», — сказал он.

Законопроект о запрете пропаганды в России нетрадиционных отношений депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении в четверг, 27 октября. Документ также предполагает запрет на распространение информации об ЛГБТ. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
Сегодня
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

«Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — сказал Володин в ходе пленарного заседания, на котором был принят проект закона.

Комментируя законопроект, депутат Госдумы Александр Хинштейн, заявил, что Россия проводит спецоперацию для того, чтобы в стране вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
В Китае оценили новую стратегию безопасности США
В СПЧ осудили новые облавы на резервистов в российских регионах
В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для власти
Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в баре
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
В России захотели убрать «псевдоорганические» продукты с полок магазинов
Назван главный покупатель российских товаров в Европе
В ДНР рассказали о потере ВСУ до 50 бойцов и военной техники
СБУ пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.