Спикер Госдумы Володин допустил ужесточение законопроекта об ЛГБТ-пропаганде

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин допустил ужесточение законопроекта об ЛГБТ-пропаганде в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам политика, ко второму чтению могут быть предложены более жесткие нормы, чем административные штрафы. «Что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы, будем их рассматривать», — сказал он.

Законопроект о запрете пропаганды в России нетрадиционных отношений депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении в четверг, 27 октября. Документ также предполагает запрет на распространение информации об ЛГБТ. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим», — сказал Володин в ходе пленарного заседания, на котором был принят проект закона.

Комментируя законопроект, депутат Госдумы Александр Хинштейн, заявил, что Россия проводит спецоперацию для того, чтобы в стране вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три».