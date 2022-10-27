В Госдуме связали спецоперацию с законом о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат Госдумы Хинштейн связал спецоперацию с законом о запрете пропаганды ЛГБТ

Россия проводит спецоперацию для того, чтобы в стране вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три». Об этой связи специальной военной операции с законом о запрете пропаганды ЛГБТ заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, незащищенность российских границ может стать угрозой для будущего России, здоровья нации и демографии.

«Спецоперация проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два" (...) Это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом», — сказал депутат Хинштейн.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды в России «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ.