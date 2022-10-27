Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 27 октября 2022Россия

В Госдуме связали спецоперацию с законом о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат Госдумы Хинштейн связал спецоперацию с законом о запрете пропаганды ЛГБТ
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россия проводит спецоперацию для того, чтобы в стране вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три». Об этой связи специальной военной операции с законом о запрете пропаганды ЛГБТ заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, незащищенность российских границ может стать угрозой для будущего России, здоровья нации и демографии.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
Сегодня
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

«Спецоперация проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два" (...) Это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом», — сказал депутат Хинштейн.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды в России «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
Причины пересмотра потолка цен на российскую нефть объяснили
В Китае оценили новую стратегию безопасности США
В СПЧ осудили новые облавы на резервистов в российских регионах
В Кишиневе протестующие выстроились в «коридор позора» для власти
Продюсер рассказал о «большом желании» Витаса после конфликта в баре
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении
В России захотели убрать «псевдоорганические» продукты с полок магазинов
Назван главный покупатель российских товаров в Европе
В ДНР рассказали о потере ВСУ до 50 бойцов и военной техники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.