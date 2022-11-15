В российском театре объяснили попавший под проверку образ «принцессы с усами»

В новосибирском театре объяснили образ «принцессы с усами» работой детского воображения

В пресс-службе «Первого театра» Новосибирска объяснили «Ленте.ру», почему роль принцессы в детском спектакле «Принцесса и Людоед» исполнил актер с усами. Таким образом авторы хотели показать, как работает воображение ребенка.

Ранее вокруг постановки разразился скандал. Режиссер Полина Кардымон заявила, что на постановку написали доносы, попросив министерство культуры региона проверить ее на ЛГБТ-составляющую. Зрителей возмутило, что в детском спектакле принцессу играет актер с усами. В ведомстве сообщили «Подъему», что спектакль оценит экспертно-театральное сообщество.

В театре рассказали, что художественная концепция спектакля завязана на двух героях-друзьях, которые играют и выдумывают разных персонажей. Причем, все эти персонажи основаны на творчестве поэтов Генриха Сапгира и Игоря Холина. Таким образом юных зрителей знакомят с творчеством поэтов-лианозовцев и их формой стихосложения.

Творческий продукт может восприниматься людьми по-разному. А данный прием мы использовали, чтобы показать, как работает воображение ребенка, которое в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно — в зубного врача, в принцессу и людоеда, играть воображаемую музыку и так далее. Более того, мы специально показываем, что все дополнительные персонажи условно исполняются двумя друзьями — Холиным и Сапгиром пресс-служба «Первого театра»

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Инициатива вводит запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии, а также на распространение информации о ЛГБТ и призывов к смене пола среди несовершеннолетних.

Ранее россиянин пожаловался в полицию на Третьяковскую галерею из-за пропаганды ЛГБТ. В увиденном им фильме речь шла о французской художнице XIX века Розе Бонер.