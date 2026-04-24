00:50, 24 апреля 2026

Топ-менеджеров издательства «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

СК РФ отпустил топ-менеджеров издательства «Эксмо» под обязательство о явке

Фото: Alexander Polyakov / Globallookpress.com

Следственный комитет России отпустил топ-менеджеров издательства «Эксмо» под обязательство о явке после допроса, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

Речь идет о гендиректоре «Эксмо» Евгении Капьеве и других руководитлях, в том числе о заместителе главного редактора по литературе Юлии Соколовской.

Во вторник, 21 апреля, в офисах крупнейшего российского издательства «Эксмо» прошли обыски. Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос.

Капьев после допроса не получил статус обвиняемого по делу о распространении ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних.

