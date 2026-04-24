Топ-менеджеров издательства «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Следственный комитет России отпустил топ-менеджеров издательства «Эксмо» под обязательство о явке после допроса, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.
Речь идет о гендиректоре «Эксмо» Евгении Капьеве и других руководитлях, в том числе о заместителе главного редактора по литературе Юлии Соколовской.
Во вторник, 21 апреля, в офисах крупнейшего российского издательства «Эксмо» прошли обыски. Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос.
Капьев после допроса не получил статус обвиняемого по делу о распространении ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних.