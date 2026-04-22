Виновные в распространении ЛГБТ-литературы в «Эксмо» не найдены

Гендиректора «Эксмо» Капьева не признали обвиняемым после допроса

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев после допроса не получил статус обвиняемого по делу о распространении ЛГБТ-литературы (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС.

Еще троим топ-менеджерам издательства, с которыми также проводили допрос, не выдвигались обвинения. При этом следователи намерены ходатайствовать об их аресте.

Во вторник, 21 апреля, в офисах крупнейшего российского издательства «Эксмо» прошли обыски. Капьева, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина, финансового директора Светлану Цеплякову, а также заместителя директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлию Соколовскую доставили на допрос.