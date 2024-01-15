Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:25, 15 января 2024Путешествия

Иностранку обокрали почти на полмиллиона рублей в люксовом отеле Москвы

Иностранную туристку обокрали на 450 тысяч рублей в отеле Ritz Carlton в Москве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Туристку из Саудовской Аравии обокрали почти на полмиллиона рублей в отеле Ritz Carlton в Москве. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, 19-летняя иностранка приехала в российскую столицу на Новый год. Она жила в люксовой гостинице с 29 декабря по 9 января, а затем на три дня уехала в Санкт-Петербург. Чемодан с некоторыми вещами она оставила службе безопасности отеля.

Вернувшись из Северной столицы, путешественница обнаружила, что из багажа пропала зимняя одежда: сапоги, два кашемировых пальто и шуба из шиншиллы. Общий ущерб, по оценке девушки, составил 450 тысяч рублей.

Как пишет издание, туристке не удалось решить проблему с сотрудниками отеля и она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что у российских туристов украли сотни тысяч рублей из номера отеля в Дубае. В предпоследний день отдыха из их номера исчезли деньги, которые хранились вне сейфа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      На Украине нашли способ привлечь внимание «рассеянного» мира

      Найден способ для Киева получить $300 млрд без конфискации российских активов

      Актер из Подмосковья приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

      Петербургского восьмиклассника избили и ограбили в подъезде

      Обнаружена редкая холодная экзопланета

      Медсестра ударила себя ножом рядом с больницей ради компенсации

      Иностранку обокрали почти на полмиллиона рублей в люксовом отеле Москвы

      Дженнифер Лопес снялась на обложку альбома в прозрачном наряде российской марки

      Медведев вышел во второй круг Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости