Иностранку обокрали почти на полмиллиона рублей в люксовом отеле Москвы

Иностранную туристку обокрали на 450 тысяч рублей в отеле Ritz Carlton в Москве

Туристку из Саудовской Аравии обокрали почти на полмиллиона рублей в отеле Ritz Carlton в Москве. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, 19-летняя иностранка приехала в российскую столицу на Новый год. Она жила в люксовой гостинице с 29 декабря по 9 января, а затем на три дня уехала в Санкт-Петербург. Чемодан с некоторыми вещами она оставила службе безопасности отеля.

Вернувшись из Северной столицы, путешественница обнаружила, что из багажа пропала зимняя одежда: сапоги, два кашемировых пальто и шуба из шиншиллы. Общий ущерб, по оценке девушки, составил 450 тысяч рублей.

Как пишет издание, туристке не удалось решить проблему с сотрудниками отеля и она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что у российских туристов украли сотни тысяч рублей из номера отеля в Дубае. В предпоследний день отдыха из их номера исчезли деньги, которые хранились вне сейфа.

