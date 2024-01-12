У россиян украли сотни тысяч рублей из номера отеля в Дубае

TourDom: у россиян украли более пяти тысяч долларов из номера отеля в Дубае

У российских туристов украли сотни тысяч рублей из номера отеля в ОАЭ. Об этом порталу TourDom рассказала турагент россиян.

Непредвиденная ситуация произошла в пятизвездочном отеле Bluewaters Dubai в Дубае. Собеседница издания заявила, в предпоследний день отдыха у ее клиентов из номера исчезли деньги — более 5000 долларов (443,9 тысячи рублей). Отмечается, что средства хранились вне сейфа.

Путешественники обнаружили пропажу и обратились на ресепшен. «В отеле восприняли эту ситуацию очень спокойно, сначала отказались вызвать полицию, — сообщила турагент. — Явно не хотели разбираться с этим случаем».

По ее словам, никто из работников отеля даже не извинился перед туристами. Турагент добавила, что в Telegram-канале гостиницы все сообщения об инциденте были сразу же удалены: «Складывается впечатление, что подобный случай здесь уже не первый и все в курсе и заодно», — подчеркнула она.

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