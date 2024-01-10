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16:07, 10 января 2024Путешествия

У летевшей в Москву тайской актрисы украли вещи на сотни тысяч рублей

TourDom: у летевшей из Мурманска в Москву тайской актрисы украли сумку Chanel

Фото: Swansway Motor Group / Unsplash

У летевшей в Москву актрисы из Таиланда Пимпрапа Тангпрабхапорн украли личные вещи на сотни тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что девушка решила провести новогодние каникулы в России. 7 января она прилетела в российскую столицу из Мурманска.

По словам актрисы, по прилете в Шереметьево она не увидела свой багаж на ленте. В чемодане кинодивы были дорогостоящие вещи, в том числе сумка Chanel. Туристка обратилась к работникам авиаперевозчика.

Спустя некоторое время чемодан Тангпрабхапорн все-таки удалось найти по внешним признакам. Однако багажной бирки на нем не оказалось, а при детальном осмотре стало очевидно, что еще и вскрыт замок. По заверениям актрисы, в общей сложности она лишилась вещей на сумму более 600 тысяч рублей.

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«В расстройстве гостья из Таиланда попросила помочь, но осталась недовольна реакцией сотрудников авиакомпании, — пишет издание. — Те отправили ее в участок полиции».

Путешественница заявила, что правоохранители рекомендовали ей вернуться в Мурманск, чтобы сообщить о краже в местную полицию, поскольку посчитали, что вещи девушки могли быть украдены именно там. Актриса от этого предложения отказалась, так как ей нужно было улетать в Таиланд.

Ранее в январе в Таиланде турист с Украины попытался проплыть несколько сотен метров без лодки после ссоры с семьей и возлюбленной и пропал без вести. Мужчина собирался преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, но в какой-то момент начал тонуть.

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      Фариза Бацазова
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