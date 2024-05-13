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20:20, 13 мая 2024Путешествия

Турист оставил плохой отзыв о ресторане в Таиланде и оказался под арестом

The Mirror: турист оставил плохой отзыв о ресторане в Таиланде и был арестован

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Британский турист оставил фальшивый плохой отзыв о ресторане в Таиланде и оказался под угрозой тюрьмы. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

Уточняется, что 9 мая полиция арестовала 21-летнего мужчину по имени Александр в его доме в Бангкоке из-за давней ссоры с владельцами итальянского ресторана на острове Пхукет.

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По данным издания, конфликт произошел в 2022 году из-за того, что путешественник, отдыхавший на курорте, захотел пройти через заведение в свой кондоминиум, но получил отказ от хозяина. Тогда турист оставил негативный отзыв о ресторане, а затем попросил сделать то же самое своих друзей. В результате рейтинг места упал с 4,8 до 3,1 звезды.

Владелец подал жалобу в местный полицейский участок, утверждая, что фальшивые отзывы нанесли ущерб финансам и репутации ресторана. В августе 2023 года был выдан ордер на арест Александра. Британец подозревается в «предоставлении ложных компьютерных данных, которые могут нанести ущерб широкой общественности».

На допросе подозреваемый отверг все обвинения. Клевета является уголовным преступлением в Таиланде и карается тюремным заключением на срок до двух лет, пишет источник.

В 2020 году американский турист, проживающий в Таиланде, оставил негативный отзыв о местном отеле на сайте TripAdvisor и в Google и угодил в тюрьму. Мужчина пожаловался на неулыбчивый персонал и грубость менеджера.

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      Марина Черняк
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