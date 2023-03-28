Россияне оказались в лидерах среди правонарушителей в Таиланде

Bangkok Post: российские туристы стали лидерами по правонарушениям в Таиланде

Российские туристы оказались в лидерах по правонарушениям в Таиланде. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, с начала 2023 года свыше 180 иностранцев были привлечены к уголовной ответственности на тайском курорте Пхукет. Первые три строчки в антирейтинге отошли гражданам России, Франции и Великобритании. В основном туристы несут наказание за нарушение визового режима и вождение в нетрезвом состоянии.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), отечественные путешественники лидируют по туристическому потоку на Пхукет, и именно этот фактор отражается на статистике нарушений. «В общем же объеме нарушителей из России не больше и не меньше, чем из других стран, — пояснил АТОР представитель тайского турбизнеса. — Ни о какой предвзятости не может идти речи».

Более того, эксперты подчеркнули, что нарушают законы популярной пляжной страны Азии в основном релоканты и зимовщики. Они часто фигурируют в судебных делах о нарушениях визового режима. «Что касается классических туристов, приезжающих в Таиланд исключительно с целью туризма, то они в своем большинстве не нарушают правил», — пояснили они.

Ранее в марте власти Пхукета запустили систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Отмечается, что новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.