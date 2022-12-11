Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили реализацию зерновой сделки, вопросы энергетической сферы, разрешение украинского конфликта и борьбу с терроризмом.

О намерении Эрдогана созвониться с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине, стало известно 9 декабря. Другие темы предстоящих переговоров политик тогда не обозначил.

4 декабря Эрдоган заявил, что Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил Путин. Он отметил, что активности по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Работы по газовому хабу стартуют с начала 2023 года.