В Польше устроили протест против ввоза украинского зерна

Farmer.pl: фермеры Польши выступили против ввоза зерна с Украины, заблокировав погранпункт

В Польше фермеры устроили протест против ввоза украинского зерна, передает портал Farmer.pl.

Польские аграрии из ассоциации «Обманутая деревня» заблокировали погранпукнт в Дорохуске с помощью тракторов и грузовиков. Отмечается, что фермеры планируют перекрыть дорогу на 48 часов.

В акции принимают участие около 50 человек, сообщила представитель полиции Хельма Эва Чиж. Помимо этого, известно, что время ожидания на границе составляет 10 часов, в то время как около 260 грузовиков ожидают своей очереди на погранпереходе.

Ранее польские фермеры заявили о риске разорения из-за цен зерна, ввозимого с Украины. По их мнению, они не могут продать пшеницу дешевле, чем во время сбора урожая.