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12:52, 16 июня 2025Мир

Кремль высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Песков: Россия осуждает действия, которые привели к эскалации на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Россия осуждает действия, которые привели к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, эскалация конфликта между Израилем и Ираном «более чем серьезна». Он добавил, что российская сторона пристально следит за обстановкой в регионе.

Ранее основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что слухи о возможной эвакуации руководства Ирана ничем не подтверждены.

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