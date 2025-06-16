Кремль высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Песков: Россия осуждает действия, которые привели к эскалации на Ближнем Востоке

Россия осуждает действия, которые привели к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, эскалация конфликта между Израилем и Ираном «более чем серьезна». Он добавил, что российская сторона пристально следит за обстановкой в регионе.

Ранее основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что слухи о возможной эвакуации руководства Ирана ничем не подтверждены.